Vršac: Održan humanitarni novogodišnji koktel

U velikoj sali Gradskog muzeja, održan je danas tradicionalni Novogodišnji koktel Grada Vršca, koji je i ove godine organizovan sa izrazitim humanitarnim karakterom, okupivši predstavnike lokalne samouprave, najeminentnije privrednike, direktore ustanova i brojne prijatelje grada.

Dogadjaj je bio posvećen deci iz Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve, nastavljajući lepu praksu koju je Grad Vršac započeo 2022. godine. Po četvrti put zaredom, novogodišnji koktel je bio prilika da se, na simboličan i konkretan način, pokaže da društvena odgovornost i humanost ostaju trajne vrednosti naše zajednice.

Svečani program otvoren je muzičkom numerom „Melodije Doina i Brau“, koju je na klarinetu izveo Adrian Tapalaga, uz klavirsku pratnju profesora Dragana DJokića, čime je dogadjaj od samog početka dobio poseban umetnički i praznični ton.. U okviru humanitarne akcije, privrednici Vršca su preuzeli novogodišnje želje dece sa jelke postavljene u sali, ispisane jednostavno i iskreno – kao podsetnik da praznici dobijaju pravi smisao onda kada su ispunjeni pažnjom i brigom za druge. Upravo su privrednici, kao pouzdani partneri grada i nosioci lokalnog ekonomskog razvoja, još jednom pokazali visok stepen društvene odgovornosti i spremnost da podrže one kojima je podrška najpotrebnija.

Ovom prilikom prisutnima se obratila gradonačelnica Vršca, ističući značaj zajedništva, solidarnosti i saradnje lokalne samouprave, privrede i institucija u izgradnji grada koji brine o svim svojim gradjanima.

„Ovaj dogadjaj je prilika da u prazničnoj atmosferi zajedno zaokružimo jednu godinu i, što je još važnije, da podelimo viziju onoga što Vršac danas jeste i kuda ide. Godina na izmaku bila je godina rada, odgovornosti i konkretnih rezultata. Kao lokalna samouprava trudili smo se da budemo pouzdan servis gradjana – da slušamo, planiramo i delujemo u interesu naše zajednice. Rezultati koje smo ostvarili vidljivi su širom grada i njih danas ne merimo obećanjima, već radovima koji su u toku.

U ovom trenutku, naš grad je veliko gradilište. Na teritoriji Grada Vršca danas se istovremeno realizuju brojni kapitalni projekti koji menjaju izgled grada i način na koji on funkcioniše. Reč je o sistemskim ulaganjima u komunalnu, privrednu, zdravstvenu i sportsku infrastrukturu, kojima rešavamo višedecenijske probleme i postavljamo čvrste temelje za dugoročan razvoj i bolji kvalitet života naših sugradjana.

Obim ovih ulaganja je takav da, zajedno sa sredstvima lokalne samouprave i podrškom viših nivoa vlasti, samo u ovoj godini, premašuje polovinu ukupnog budžeta Grada Vršca. To nije slučajnost, već jasan dokaz odgovorne politike i odlučnosti da Vršac uvedemo u razvojni ciklus koji dugo nije zabeležen. Upravo zato ne stajemo. Paralelno sa realizacijom tekućih radova, spremamo nove, jasno definisane projekte koji će u narednom periodu u potpunosti izmeniti sliku našeg grada i unaprediti uslove za život svih naših sugradjana čime jasno pokazujemo da je Vršac grad koji planira, gradi i razvija se odgovorno i sigurno..“ istakla je u svom obraćanju gradonačelnica Dragana Mitrović

Novogodišnji koktel Grada Vršca nije bio samo svečani dogadjaj povodom završetka godine, već snažna poruka da je Vršac grad razvoja i odgovorne politike, ali i grad velikog srca, koji ne zaboravlja one najosetljivije. Kontinuitet ove humanitarne inicijative potvrdjuje da solidarnost nije izuzetak, već pravilo po kojem se gradi lokalna zajednica.

Dogadjaj je upotpunjen prigodnim muzičkim programom i završen u duhu praznične atmosfere muzičkim nastupom profesora Dragana DJokića za klavirom, Dejana Dimitrijevića na saksofonu, uz izuzetan vokalni nastup Anite Gašpar, koji su dodatno upotpunili prazničnu atmosferu dogadjaja, uz zahvalnost svim učesnicima koji su svojim prisustvom i doprinosom još jednom pokazali da zajedništvo ostaje najveća vrednost Grada Vršca.

(Pančevac)