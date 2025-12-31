Južni Banat

Opština Bela Crkva obradovala članove Udruženja „Pletenica“ i MNRO „Pinokio“

11:00

31.12.2025

Foto: PLetenica Bela Crkva

Opština Bela Crkva obezbedila je novogodišnje paketiće za članove Udruženja „Pletenica“ Bela Crkva i MNRO „Pinokio“.

Novogodišnje slatke paketiće uručio im je član opštinskog veća Tomislav Maksimović.

Ovu priliku Tomislav Maksimović iskoristio je da  u ime lokalne samouprave Opštine Bela Crkva svim članovima udruženja „Pletenica“ i MNRO „Pinokio“ poželi srećne novogodišnje i božićne praznike.

(BCinfo)

