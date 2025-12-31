Opština Bela Crkva obradovala članove Udruženja „Pletenica“ i MNRO „Pinokio“

PRVI ROK JE 5. JANUAR: Porezi stižu odmah posle praznika
31.12.2025
Opština Bela Crkva obezbedila je novogodišnje paketiće za članove Udruženja „Pletenica“ Bela Crkva i MNRO „Pinokio“.
Novogodišnje slatke paketiće uručio im je član opštinskog veća Tomislav Maksimović.
Ovu priliku Tomislav Maksimović iskoristio je da u ime lokalne samouprave Opštine Bela Crkva svim članovima udruženja „Pletenica“ i MNRO „Pinokio“ poželi srećne novogodišnje i božićne praznike.
(BCinfo)
