Nova godina, irvasi i puno avanture! Deca uživala u ruskoj novogodišnjoj bajci

Predstavu „Nova godina, irvasi i puno avanture!“ izveli su tokom vikenda mladi glumci dečjeg pozorišta „Nevidimka“ koje radi pri Nacionalnoj biblioteci „Ruska biblioteka“ u Pančevu.

Komad profesionalne scenaristkinje Jevgenije Kiseljove zapravo je bajkovita priča, koja je uvela gledaoce u svet novogodišnjih čuda, gde su smeh, muzika i uzbudljivi zapleti stvarali jedinstvenu atmosferu.

Maštoviti kostimi, živahna igra i iskrena energija mladih umetnika razgalili su brojne posetiode, kako decu, tako i odrasle.

Predsednica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine Žana Knežević istakla je posebnu vrednost ovakvih događaja.

– Ruska novogodišnja predstava za decu u Srbiji ima veliki značaj, jer na kreativan i pristupačan način spaja zabavu, obrazovanje i kulturno prosvećivanje. Kroz bajku, muziku i igru deca ne samo što uživaju u prazničnom raspoloženju, već se upoznaju sa ruskom tradicijom, jezikom i univerzalnim vrednostima — prijateljstvom, dobrotom, solidarnošću. Ovakve predstave razvijaju maštu, bude interesovanje za druge kulture i jačaju kulturne veze između naših naroda. One takođe neguju osećaj zajedništva i ulivaju praznično raspoloženje, ostavljajući jake i tople utiske kod mladih gledalaca – navodi predsednica.

Direktorka Ruske biblioteke Larisa Milić je u ime ruske nacionalne manjine u Srbiji izrazila zahvalnost Ministarstvu kulture Srbije i Nacionalnom savetu ruske nacionalne manjine.

– Njihova podrška omogućava da se ostvare najsmelije kreativne ideje i na kraju — da se ljudima pruži korist i radost – ističe direktorka.

Novogodišnji spektakl u Pančevu dokazao je da dečje pozorište nije samo zabava, već i važan most između kultura, generacija i večnih vrednosti, koje ostaju u srcu još dugo nakon što se zavesa spusti.

