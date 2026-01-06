Kako dodatno smanjiti račun za struju

Od oktobra dodatni popust za električnu energiju za plaćanje do 20. u mesecu uz uslov da račun dobijate elektronskim putem

Doskora popust na račun za struju u vrednosti od pet odsto svi potrošači dobijali su ako račun plate do 28. u mesecu. A od oktobra EPS je odlučio da sa dodatna dva odsto podstakne potrošače da se odreknu papirologije, to jest koverata u sandučićima, a da umesto toga obračun dobijaju putem mejla. Usput, uveli su još jedan uslov, a to je da se za ukupno sedam odsto popusta račun mora platiti do 20, a ne do 28. u mesecu.

Do popusta od šest odsto mogu građani koji sami čitaju brojila, ako sami utvrde stanje i plate račun takođe do 20. u mesecu. Popust od pet odsto ostaje i dalje za sve potrošače koji račun izmire do 28. u mesecu. Naravno, popusti se ne zbrajaju.

Što se tiče Pančevaca, jedino javno preduzeće koje još ima neki popust za redovne platiše je JKP „Higijena”, dok je JKP „Grejanje“ takvu pogodnost ukinulo prošle godine.

Popusti za struju za sve potrošače

Da bi domaćinstvo ostvarilo najveći popust od 7%, potrebno je da pristane da, umesto računa u koverti, dobija elektronski račun putem e-pošte. EPS tako štedi na troškovima dostave, svi zajedno radimo na očuvanju životne sredine, a vi ne morate ni da čekate kada će poštar uspeti da stigne u vaš kraj.

Najpre treba da date saglasnost, to jest da se izjasnite da vaš obračun dobijate u elektronskom obliku. To možete da uradite preko portala/aplikacije „EPS Uvid u račun”, tako što ćete u delu „Računi” izabrati „Način dostave računa elektronski”. Na šalterima EPS-a možete popuniti i predati zahtev. Takođe, zahtev možete preuzeti i na sajtu EPS-a (www.eps.rs), a zatim ga poslati na mejl ugovaranje.ns@eps.rs.

A da biste i konačno došli do popusta od 7%, potrebno je da račun, koji ste, znači, dobili elektronskim putem, najkasnije platite do 20. u mesecu. Nema uslova na koji način ćete ga platiti, možete to da uradite elektronski, direktno preko portala ili aplikacije, elektronskim putem preko vaše banke ili na šalteru, bilo gde.

6% za samostalno očitavanje brojila

Ako nemate automatsko brojilo, najpre sami treba da očitate stanje na svom brojilu na vreme, da biste račun zatim platili do 20. u mesecu. Takođe nije bitno na koji način ćete platiti račun, dobićete popust od šest odsto.

5% popusta za plaćanje do 28.

Popust koji je važio godinama – od pet odsto – ako se račun za struju izmiri do 28. u mesecu i dalje važi za sve potrošače, bez obzira na koji način dobijaju obračun i plaćate utrošenu električnu energiju.

(Pančevac / N. S.)

