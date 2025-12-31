Novogodišnji praznici su vreme slavlja i putovanja, ali su istovremeno i period povećanog rizika u saobraćaju. Statistički podaci govore da se tokom prazničnih dana beleži veći broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama.

Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na sve učesnike u saobraćaju da tokom praznika donose odgovorne odluke, jer jedna pogrešna odluka može zauvek promeniti nečiji život. Istraživanja pokazuju da se upravo u ovom periodu na putevima Republike Srbije beleži veći broj stradalih i povređenih, a među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda su vožnja pod dejstvom alkohola, neprilagođena brzina, korišćenje mobilnih telefona, kao nepažnja i nepoštovanje saobraćajnih propisa u zimskim uslovima.

Ne sedajte za volan, ako ste konzumirali alkohol! Vožnja pod dejstvom alkohola smanjuje sposobnost procene, produžava vreme reagovanja i značajno povećava rizik od saobraćajne nezgode. Tokom praznika, kada su slavlja česta, ovaj rizik je još veći. Ako ste konzumirali alkohol, ne sedajte za volan, organizujte bezbedan prevoz i planirajte povratak kući unapred.

Ne vozite brzo, put ne prašta greške! Neprilagođena brzina u kombinaciji sa zimskim uslovima, klizavim kolovozom, maglom i smanjenom vidljivošću predstavlja ozbiljnu opasnost. Brzina mora biti prilagođena stanju puta i vremenskim uslovima, a ne maksimalno dozvoljenoj brzini. Svaka žurba u saobraćaju nosi rizik koji može imati tragične posledice.

Podsećamo vozače da je korišćenje obavezne zimske opreme zakonska obaveza, ali pre svega pitanje bezbednosti. Zimske gume, lanci za sneg i ispravno vozilo mogu biti presudni u sprečavanju nastanka saobraćajne nezgode. Takođe, važno je da vozilo bude očišćeno od snega i leda kako bi vidljivost i bezbednost bili na maksimalnom nivou.

Bezbedna i odgovorna vožnja najlepši je poklon koji možemo darovati sebi i drugima. Uz želju da praznike provedu mirno i bezbedno, Agencija za bezbednost saobraćaja svim učesnicima u saobraćaju želi srećne novogodišnje i božićne praznike.

(Pančevac)