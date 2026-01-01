Vesti Društvo

Janaf: Spremni smo da odmah osiguramo nesmetano snabdevanje rafinerije u Pančevu

03:34

01.01.2026

Foto: NIS

Jadranski naftovod saopštio je da je obezbedio licencu američkog OFAK-a koja omogućava transport nafte Naftnoj industriji Srbije.

Hrvatska kompanija Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je da je u saradnji sa Vladom Hrvatske obezbedila licencu kojom se odobrava do 23. januara sudelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog sa NIS-om.

“Pozdravljamo odluku američke administracije, te ističemo kako je JANAF u potpunosti spreman odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom“, navodi se u saopštenju.

Takođe, JANAF se nada skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupovini ruskog udela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uslovi propisani sankcijskim režimom.

Vašingtonska administracija produžila je danas operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije do 23. januara.

(RTS)

