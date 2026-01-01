Macut i Dačić posetili u novogodišnjoj noći pripadnike policije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je, u novogodišnjoj noći, u društvu predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đura Macuta i direktora policije generala policije Dragana Vasiljevića, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova u Komandno-operativnom centru i Dežurnoj službi Policijske uprave za grad Beograd.

Tom prilikom, načelnik Policijske uprave za grad Beograd pukovnik policije Veselin Milić informisao je predsednika Vlade, ministra i direktora policije o ukupnom stanju bezbednosti u glavnom gradu, kao i o aktivnostima policije tokom dočeka Nove godine.

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut ocenio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom protekle godine dali izuzetan doprinos očuvanju javnog reda i mira, kao i bezbednosti građana, i istakao potrebu za pooštravanjem kaznene politike u saobraćaju.

„Želim da iskoristim priliku da se pre svega zahvalim svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na zaista predanom radu, velikom angažmanu i požrtvovanosti koju smo imali priliku da vidimo tokom 2025. godine. Oni su odigrali izuzetnu ulogu u održavanju javnog reda i mira i bezbednosti svih građana Srbije.

Čestitam svim pripadnicima MUP-a, njihovim porodicama i zaposlenima u Ministarstvu, kako u Beogradu, tako i širom zemlje, i želim da ova godina bude mirnija, stabilnija i sa većom izvesnošću u ishodima za narednu godinu. Nadam se da ćete nastaviti da dinamično pratite celu situaciju, a Vlada Republike Srbije i ja lično uvek ćemo stajati uz vas i pomagati na svaki način. Ministar unutrašnjih poslova zna da sam uvek na strani očuvanja stvarne bezbednosti, jer je to osnova za funkcionisanje naše zemlje. Zadovoljan sam što smo uspostavili kontinuitet javnog reda i mira, i želim svima sve najbolje, da budemo živi i zdravi i da dočekamo sledeću Novu godinu,“ poručio je premijer Macut.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je putem radio-veze čestitao novogodišnje praznike policijskim službenicima koji su u tom trenutku izvršavali službene zadatke na teritoriji grada Beograda, poželevši im uspešan i bezbedan rad, kao i mnogo zdravlja i sreće u Novoj godini.

Dačić je istakao da su policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova dali veliki doprinos očuvanju mira, stabilnosti, države Srbije i ustavnog poretka u protekloj godini.

„Kao i svih godina kada sam bio ministar unutrašnjih poslova, i ove godine imamo tu praksu da posetimo i praktično provedemo novogodišnju noć sa dežurnim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, policije i Sektora za vanredne situacije, odnosno vatrogascima-spasiocima. Želim da se zahvalim predsedniku Vlade gospodinu Macutu što je večeras zajedno sa nama. Policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova dali su veliki doprinos očuvanju mira, stabilnosti, države Srbije i ustavnog poretka u protekloj godini“, rekao je Dačić.

On je ocenio da je godina bila izuzetno izazovna, naročito zbog neprijavljenih skupova, blokada saobraćajnica i nasilja nad policijskim službenicima, ali da je policija svoj posao obavila visoko profesionalno.

„Želim da u sledećoj godini ti rezultati budu još bolji. Svima želim mirnu i, koliko je moguće, dosadnu godinu. Građanima da imaju što manje posla sa policijom, a policiji što manje posla sa onima koji ne poštuju zakone. Takođe, molim za više poštovanja prema policijskim službenicima i njihovim porodicama, da se svi pripadnici MUP-a sa svakog radnog zadatka vrate živi i zdravi. Još jednom srećni praznici. Policija je svakoga dana ovde – ovo je dežurni komandni centar u Beogradu koji radi 24 sata, a večeras je više hiljada naših pripadnika širom Srbije učestvovalo u obezbeđivanju svih događaja i skupova povodom dočeka Nove godine“, poručio je ministar Dačić.

Ministar Dačić je potom obišao policijski punkt na Trgu Slavija, gde je razgovarao sa pripadnicima Interventne jedinice 92, Policijske brigade, saobraćajne policije i Policijske stanice Savski venac, kao i punkt Žandarmerije u naselju Beograd na vodi, gde je zajedno sa komandantom Žandarmerije pukovnikom policije Radoslavom Repcom, razgovarao sa dežurnim pripadnicima Žandarmerije.

U okviru posete Vatrogasno-spasilačkoj jedinici Stari grad, ministar Dačić je u društvu načelnika Sektora za vanredne situacije Luke Čaušića, obišao komandno-operativni centar i informisan je o intervencijama i trenutnom stanju na terenu tokom novogodišnje noći. Ministar se tom prilikom putem radio-veze obratio svim vatrogasno-spasilačkim jedinicama na teritoriji Beograda i zahvalio im na požrtvovanosti, profesionalizmu i predanom radu u zaštiti života i imovine građana.

