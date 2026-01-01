Smederevo: Puštena u probni rad 4 rezervoara za skladištenje naftnih derivata

U Smederevu je su u probni rad puštena četiri rezervoara u vlasništvu Republičke direkcije za robne rezerve, koji će služiti za skladištenje naftnih derivata, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da počinje punjenje 67.000 tona derivata nafte, tj. evrodizela u četiri rezervoara.

Puštena u probni rad četiri rezervoara za skladištenje naftnih derivata u Smederevu

„Ponosna sam na tim koji je uspeo da završi izgradnju, rekonstrukciju ukupno šest rezervoara“, navela je ministarka, dodajući da se tehnički prijem još dva rezervoara kapaciteta 35.000 tona benzina očekuje u narednim nedeljama.

To je 102.000 tona dodatne sigurnosti za građane koja nam je u ovom momentu neophodna. Naš dugoročni cilj je da jačamo energetsku sigurnost i povećavamo rezerve energenata, što ćemo nastaviti i ubuduće”, naglasila je Đedović Handanović.

Ministarka podseća da se važnost skladišnih kapacitete najbolje ogleda tokom krize sa NIS-om budući da skoro tri meseca kap sirove nafte nije ušla u našu zemlju.

Vašingtonska administracija produžila je operativnu licencu za rad NIS-u do 23. januara. Ministarka Đedović Handanović poručila da produžetak licence znači da će rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom.

Jadranski naftovod saopštio je da je spreman da odmah osigura nesmetan transport i snabdevanje rafinerije u Pančevu sirovom naftom.

(RTS)