Beograd: Devojčica i dva dečaka prve bebe u Novoj godini

Devojčica prva beba rođena u 2026. u Vršcu
15:30
01.01.2026
Dve bebe, devojčica i dečak, rodile su se tačno u ponoć u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC „Dr Dragiša Mišović“, a u Višegradskoj je u prvoj sekundi Nove godine na svet došao Vukašin.
Bebe, dečak i devojčica su se rodile u isto vreme u u ponoć.
Dečak Vukašin, dužine 51 centimetar i težak 3.910 grama rođen je u prvoj seknudi posle ponoći u Ginekološko akušerskoj klinici u Višegradskoj.
Beba i bebina majka Marina Milošević su dobro, rekao je direktor porodilišta Aleksandar Stefanović.
Premijer Srbije Đuro Macut ovišao je bebu i mamu u Višegradskoj bolnici.
„Nadam se da ćemo iduće godine prisustvovati rođenju dva puta više beba nego ove godine. Mislim da je to dobra poruka za Srbiju i da mislim da pravimo jedan veliki, dobar potez“, rekao je Macut.
U GAK Narodni fron rođena je devojčica, teška 3.330 grama i ima dužinu 51 centimetar.
Majka Jelena Lazić rodila je devojčicu u 3.20 časova.
(RTS)