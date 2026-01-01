Oglasio se NIS: Rafinerija počinje da radi, ovo su detalji

Ovom licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

Ovom licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.

Kompanija NIS podseća da su sankcije koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji prethodno stupile na snagu u punom obimu 9. oktobra 2025. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD izdalo je licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi sa važenjem do 24. marta 2026. godine. NIS je 28. septembra prošle godine podneo i dopunjeni zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals), što je dugotrajan i kompleksan proces.

Kompanija NIS ovim putem izražava zahvalnost državnim organima Republike Srbije, domaćim i inostranim partnerima koji su podržali ovaj proces. Ističemo da nesmetan rad kompanije NIS ima značajan uticaj na obezbeđenje energetske stabilnosti Republike Srbije i uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnih derivata.

(Pančevac)

NIS dobio licencu američkog OFAK-a

