Prevara na nastupu grupe Đogani u Hagenu: Organizator pobegao sa parama

Na samom dočeku 2026. godine u Nemačkoj u Hagenu desila se prevara na nastupu grupe Đogani. Organizator je, kako tvrde, pobegao sa parama i nije im platio nastup u novogodišnjoj noći zbog čega su Đole Đogani i muzičari odlučili da prekinu nastup, te su se obratili gostima.

Naime, grupa Đogani je imala nastup u Nemačkoj u Hagenu, a organizator je, kako tvrde, pobegao i nije isplatio ni Đoleta i Vesnu Đogani, ali ni muzičare. Zbog toga su odlučili da prekinu nastup na samom dočeku 2026. godine.

Đole Đogani se obratio svim gostima, a snimak je objavljen na društvenim mrežama.

– Nikoga nije isplatio. Ne radi se o mojim kolegama i grupi Đogani koja je došla ovde i odradili smo taj jedan blok samo zbog vas, da bi ušli srećni i zadovoljni u Novu godinu, samo zato, inače ja sam njemu već rekao da neću da dolazim dok mi ne donese pare u hotel. Uradio sam ovo samo zbog publike, međutim mi ne možemo da nastavimo dalje ni 15, 20 minuta, mi bi i pevači za publiku, briga nas i za pare, ali čovek neće da pristane na to i rekao je da prekida sa muzikom, rekao je Đole Đogani pokazujući na muzičara:

– Vi možete da sedite i dalje tu, da pijete, da jedete da uživate, nemojte da promenite raspoloženje, budite raspoloženi, rekao je u svom obraćanju gostima Đole Đogani.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Bato Sisic (@bato_sisic)

(Blic)