Nastavlja se sezona slava: Ove svetitelje praznujemo u januaru

Pravoslavni vernici u januaru proslavljaju četiri velike krsne slave, i to: Svetog Ignjatija Bogonosaca, Svetog Stefana, Svetog Jovana Krstitelja i Svetog Savu.

Tokom janura, koji je bogat praznicima, nastavlja se i sezona krsnih slava, jedinstveni običaj koji se u našem narodu prenosi sa kolena na koleno.

Sveti Ignjatije Bogonosac

Sveti Ignjatije Bogonosac prva je krsna slava u godini i proslavlja se 2. januara i smatra se jednom od najstarijih krsnih slava u Srbiji. U narodu se naziva polazničkom slavom, jer se veruje da prvi gost koji toga dana uđe u kuću donosi sreću i napredak tokom čitave godine.

Sveti Stefan

Sveti Stefan, prvi hrišćanski mučenik, proslavlja se 9. januara i zaštitnik je brojnih porodica u Srbiji.

U mnogim krajevima naše zemlje postoji verovanje da se na Svetog Stefana ne započinju teški poslovi. Takođe, na taj dan se iz kuće iznosi božićna slama, koja se pažljivo pomete, a ne baca.

Sveti Vasilije Veliki

Sveti Vasilije Veliki obeležava se 14. januara i u narodu se naziva „Mali Božić“, jer se ovim datumom završavaju božićne svetkovine.

Veruje se da na dan Svetog Vasilija Velikog treba izbegavati konflikte i prevare, a tradicionalno se spaljuje badnjak koji je ostao nakon Božića. Na ovaj dan priprema se i lomi obredni hleb, koji se naziva vasilica.

Sveti Jovan Krstitelj

Sveti Jovan Krstitelj ubraja se u najčešće krsne slave i proslavlja se 20. januara, a vezuje se za pročišćenje i duhovnu obnovu.

Na taj dan vodi se računa o ponašanju i rečima, jer se veruje da Sveti Jovan Krstitelj sve vidi i čuje. Deci se ne daje ništa crvene boje, a crvena hrana i piće se ne konzumiraju, jer su simbol nebino prolivene krvi svetitelja.

Prema verovanju, 20. januar je pogodan za polazak na put, jer je Sveti Jovan Krstitelj zaštitnik putnika.

Sveti Sava

Sveti Sava praznuje se 27. januara i u narodu je ovaj dan poznat kao školsla slava, ali i krsna slava mnogim porodicama.

Ovom svetitelju posebno se mole za znanje, slogu i napredak dece. U nekim domovima još uvek se čitaju delovi iz Savinih beseda ili se deci govori o značaju obrazovanja.

