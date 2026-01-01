Prva beba u Pančevu u 2026: Dijana Millojević dobila devojčicu

Jutros u 8:40 u Pančevu rođena je prva beba u 2026. godini. Majka Dijana Millojević donela je na svet zdravu devojčicu, koja je njeno drugo dete.

„Porodica se raduje dolasku nove članice, a osoblje porodilišta čestitalo je srećnoj majci i poželelo mnogo zdravlja i sreće bebi“, rekli su za RTV Pančevo iz porodilišta u Pančevu. Rođenje prve bebe u godini uvek izaziva posebnu pažnju, a jutros je u gradu vladala prava praznična atmosfera.