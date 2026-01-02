Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Transnafta Pančevo raspisala je tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada, a javna nabavka se odnosi na radove na izgradnji i stručni nadzor nad tim poslom, objavila je danas eKapija.

U tenderskoj dokumentaciji podseća se da je izgradnja magistralnog naftovoda između Mađarske i Srbije nacionalni interes radi obezbeđivanja diversifikacije uvoznih pravaca i sigurnijeg snabdevanja domaćeg tržišta, s obzirom da je sada jedini pravac odakle Srbija uvozi naftu preko Hrvatske i naftovoda Janaf.

Podseća se i da će novi naftovod omogućiti da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske čijom teritorijom prolazi naftovod Družba, a kojim se veći deo Evrope snabdeva sirovom naftom. Projekat se realizuje za transport nafte tipa REB („Russian Export Blend“).

Početna tačka transporta na magistralnom naftovodu mađarska granica – Novi Sad je u blizini graničnog prelaza Horgoš, severoistočno od naselja Horgoš, a krajnja tačka naftovoda je Terminal Transnafta u Novom Sadu.

Naftovod će na teritoriji Srbije biti dužine oko 113 kilometara, u celini podzeman, sa godišnjim kapacitetom od 5,5 miliona tona nafte godišnje.

Trasa linijskog dela magistralnog naftovoda sa pratećim objektima će se voditi na teritorijama opština Kanjiža, Senta, Ada, Bečej i Žabalj, kao i grada Novog Sada. Vrednost posla nije precizirana u tenderu, ali su ranije procene išle do 157 miliona evra, za srpsku deonicu naftovoda.

Tender ističe 5. februara.