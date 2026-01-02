Železničar doveo prvo zimsko pojačanje

Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja sa jačanjem igračkog kadra pred novu polusezonu. Prvo zimsko pojačanje je Davorin Tošić, koji u klub stiže iz Crvene zvezde, sa kojom je beležio velike uspehe u mlađim selekcijama.

Novog fudbalera javnosti je predstavio sportski direktor Železničara Bojan Šaranov, istakavši da klub nastavlja da ulaže u mlade igrače sa jasnim potencijalom za dalji razvoj i seniorski fudbal.

Talentovani ofanzivac dolazak u Železničar vidi kao pravi korak u nastavku karijere, jer ga privlači stil igre koji klub neguje u Superligi Srbije. Za sebe kaže da je igrač sa izraženom tehnikom i fudbalskom inteligencijom i kao uzora ističe Lionela Mesija.

– Železničar igra moderan i lep fudbal i verujem da ću se brzo uklopiti u sistem. Moj cilj je da pružim što bolje partije, postignem što više golova i doprinesem što boljem plasmanu ekipe u Superligi. Navijačima obećavam maksimalno zalaganje i borbu na terenu – poručio je novi igrač Železničara.

Davorin je svoju fudbalsku karijeru započeo sa svega pet godina u školi fudbala Crvena zvezda iz rodnog Užica. Tokom dosadašnjeg razvoja prošao je sve mlađe selekcije Zvezde, a omladinski fudbal aktivno igra već dve godine. Nastupao je za generacije 2005, 2006. i 2007. godišta, sa kojima je ostvario zapažene rezultate na nacionalnom nivou.

U karijeri je osvojio Kadetsku ligu Srbije sa generacijom 2007, zatim Omladinsku ligu Srbije sa generacijom 2006, dok je sa generacijom 2005 zauzeo drugo mesto u omladinskom prvenstvu.

Proteklu polusezonu je sa generacijom 2007 završio kao lider Omladinske lige Srbije, sa čak deset bodova prednosti u odnosu na prvog pratioca. Posebno iskustvo za njega predstavlja nastup u Ligi šampiona za mlade, gde je imao priliku da se meri sa najboljim evropskim talentima.

Takođe, Tošić je bio i član U18 selekcije Srbije, za koju je upisao četiri nastupa.

FK Železničar Pančevo novom akvizicijom potvrđuje opredeljenje ka razvoju mladih fudbalera i nastavku stabilnih rezultata u elitnom rangu srpskog fudbala.

(Pančevac/ePančevo)