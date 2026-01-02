Četvoro Srba povređeno u požaru u skijalištu Kran-Montana

Najmanje 47 ljudi poginulo je u požaru 1. januara u švajcarskom skijalištu Kran-Montana. Do požara je došlo oko 1.30 sati tokom proslave Nove godine, a u požaru je povređeno više od 100 ljudi.

Tim specijalizovanog medicinskog osoblja iz Centra za teške opekotine bolnice Vila Skasi u Đenovi spreman je da krene iz Ligurije ka Švajcarskoj, prenosi Il Sole 24 Ore.

Operacije su podržane od strane regionalne Civilne zaštine u koordinaciji sa Nacionalnim departmanom iz Italije nakon uzbune koji je poslao Evropski centar za venredne situacije.

Tim čine lekar-koordinator, hirurg, anesteziolog i jedna medicinska sestra.

Pored toga, đenovski centar koji je sertifikovan kao vodeća ustanova za vrhunsku negu opekotina u Evropi, odmah je stavio na raspolaganje dva kreverta u jedinici intenzivne nege i isto toliko u jedinici poluintenzivne nege za teško povređene pacijente koji bi eventualno mogli da se prebace iz švajcarskih bolnica.

U požaru povređeno najmanje 119 ljudi, od kojih je polovina zbrinuta u bolnici u Valeu.

Komandant policije Frederik Žisler objašnjava da kantonalna policija Valea intenzivno radi od katastrofe kako bi pronašla „legitimne odgovore“ na mnoga pitanja koja su se pojavila nakon požara.

On izveštava o 119 povređenih. Njih 113 je već formalno identifikovano. 71 osoba su Švajcarci, 14 Francuza, 11 Italijana, 4 Srba, 1 Bosanac, 1 Belgijanac, 1 Luksemburžanin, 1 Poljak i 1 Portugalac. Nacionalnost 14 osoba još nije utvrđena. Trenutno ima 40 smrtnih slučajeva.

“Proces formalne identifikacije se odvija punom parom”, kaže Žisler.

