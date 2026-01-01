Desetine poginulih u eksploziji u švajcarskom skijalištu Kran Montana, 100 povređenih

Švajcarska policija je saopštila da se sumnja da je više desetina ljudi stradalo u požaru, a da je najmanje 100 povređeno.

Najmanje deset osoba je poginulo a više desetina je povređeno posle eksplozije u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana.

Eksplozija se dogodila u 01.30 sati po lokalnom vremenu u baru Konstelejšn.

Sumnja se da je do požara došlo usled upotrebe pirotehnike tokom nastupa, ali ova informacija nije zvanično potvrđena.

Švajcarska policija je saopštila da se sumnja da je više desetina ljudi stradalo u požaru, a da je najmanje 100 povređeno.

Na konferenciji za novinare, Frederik Gisler, komandant kantonalne policije Valea, naveo je da je oko stotinu ljudi povređeno, većina ozbiljno, i da se pretpostavlja da je nekoliko desetina žrtava preminulo.

Predsedništvo Državnog saveta saopštilo je da se od 9 časova uvodi vanredno stanje.

„Da bi se u narednim danima odmah mogli mobilisati svi neophodni resursi i preduzeti mere za prevazilaženje posledica ovog tragičnog događaja, Državni savet je odlučio da od 1. januara u 9.00 časova proglasi vanredno stanje“, navodi se u saopštenju.

Svedoci otkrivaju potresne detalje tragedije

Stanovnici Kran-Montane jutros su u šoku, dok je šira okolina bara zatvorena i obezbeđena policijskim trakama.

– Celu noć smo slušali helikoptere. Zbog vatrometa u prvi mah nismo shvatili šta se događa. A onda smo videli dim. Strašno je, mnogo mladih posećuje ovaj bar – rekao je jedan meštanin.

Žena koja živi nekoliko desetina metara od mesta tragedije, rekla je da je slavlje bilo u toku kad je čula za požar.

– Veče je bilo u punom jeku, kao svakog 31. decembra, muzika i šampanjac su tekli u potocima, slavili smo doček Nove godine s prijateljima, kada me je u panici pozvala moja 17-godišnja ćerka, koja je izašla sa prijateljem. Rekla mi je: „Mama, užasno je, izbio je požar. Ima mrtvih“ – rekla je žena.

kurir.rs

(Pančevac/Kurir)