Sofronijević: Brzi voz od Beograda do Budimpešte najkasnije u maju

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da bi najkasnije u maju trebalo da bude pušten u saobraćaj brzi voz od Beograda do Budimpešte.

Kako je rekla, očekuje se da ove godine krenu i radovi na gradnji brze pruge od Beograda do Niša, na prvoj deonici Stalać – Đunis.

Izgradnja brze pruge između Beograda i Budimpešte, kako je rekla, predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih investicionih i infrastrukturnih projekata u ovom delu Evrope.

Ministarka ističe da će građanima ova linija biti dostupna već na proleće, izjavila je Sofronijević za Tanjug.

„Mi smo svoj deo 8. oktobra pustili i za putnički i za teretni saobraćaj. Razgovaramo sa mađarskim kolegama i njihovo obećanje je da će pruga biti u potpunosti završena u aprilu, najkasnije u maju ove godine. Lepa vest za sve naše građane jeste da će na proleće moći da sednu u voz u Beogradu i da za manje od tri sata budu u Budimpešti“, rekla je ministarka.

Brza pruga Beograd – Subotica zvanično je puštena u rad 8. oktobra, dok je brza pruga od Novog Sada do Subotice otvorena pet dana ranije.

„Nakon otvaranja ove dve pruge, ostalo je da se Beograd poveže sa Budimpeštom, odakle ćemo imati povezanost sa ostatkom Evrope“, istakla je ona.

Rekonstrukcija pruge Niš – Dimitrovgrad započela je 2023. godine, a Sofronijević kaže da je u pitanju veoma zahtevna deonica koja iziskuje dosta vremena.

„Rok za završetak te pruge je 2027. godina. Ono što je jako važno reći za taj krak železničkog Koridora 10, jeste da će elektrifikacijom i završetkom ove pruge u Srbiji, ceo taj koridor biti elektrifikovan. Znači, ispunjavamo sve standarde“, rekla je Sofronijević.

Na pitanje da li se u skorije vreme može očekivati početak izgradnje brze pruge između Beograda i Niša, ministarka ističe da je reč o pruzi dugoj 230 kilometara koja je podeljena na tri deonice.

„Prva deonica na kojoj će početi radovi jeste Stalać – Đunis i ona je duga oko 23 kilometara. Tu se očekuje početak radova tokom 2026. Sa turskim izvođačem je već potpisan ugovor, ali se radi na izradi tehničke dokumentacije. Vrednost ovog projekta procenjuje se na oko 2,77 milijardi evra, a Evropska unija nam je dala grant za izgradnju ove pruge u iznosu od 600 miliona evra“, istakla je Sofornijević.

U okviru priprema za održavanje Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027, počeli su radovi na izgradnji železničke pruge Zemun polje – Aerodrom Nikola Tesla – Nacionalni stadion.

Ministarka kaže da će po trenutnoj dinamici ti radovi biti gotovi pre planiranog roka, odnosno pre decembra 2026.

„Od stanice Zemun polje trenutno se postavljaju šine i pragovi. Ta pruga će imati ogroman značaj jer stavlja Beograd u red prestonica koje od aerodroma imaju prugu do centra grada“, naglasila je Sofronijević.

