Sigurnosni pojas smanjuje rizik od smrtnog ishoda, vežite se! MUP uputio važan apel

Prva fotografija uhapšenog Madura: DEA ima predsednika
12:17
03.01.2026
Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na sve putnike u vozilima da obavezno obrate pažnju i vežu pojas, čak i kada se voze na zadnjem sedištu, jer to može spasti život. Oni su izneli i poražavajuću statistiku da čak 100 vozača godišnje strada upravo zbog nevezivanja pojasa.
Više od 100 vozača i putnika svake godine izgubi život samo zato što nisu vezali sigurnosni pojas. To nisu samo brojevi i statistika, to je porazna realnost, navode iz MUP-a Srbije i apeluju na građane da se pridržavaju propisa.
– Na prednjem sedištu pojas koristi oko 85% putnika.
– Na zadnjem sedištu – tek 20%.
– Svake godine se otkrije više od 170.000 prekršaja nekorišćenja pojasa.
A istina je jednostavna i neumoljiva: Sigurnosni pojas smanjuje rizik od smrti do 50% na prednjem sedištu, a čak do 75% na zadnjem.
Sudari se dešavaju u sekundi. Izgovori ne važe u toj sekundi. Pojas važi.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram