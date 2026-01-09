Doktorka otkrila tajnu dugovečnosti: Ove 3 navike praktikuju “superstarci”

Pojam „super-ager“ („superstarci“) odnosi se na starije osobe koje poseduju izuzetne kognitivne i fizičke sposobnosti i karakteristike ponašanja u poređenju sa svojim vršnjacima.

Mnoge svakodnevne navike koje radimo gotovo automatski mogu imati ogroman uticaj na dugovečnost. Od izbora hrane, preko fizičke aktivnosti, do načina na koji upravljamo stresom – određeni postupci i rutine pokazali su se ključnim za očuvanje zdravlja i povećanje životnog veka. Iako ne postoji čarobna formula koja garantuje stotu, uvođenje nekoliko promišljenih navika može značajno poboljšati kvalitet života i pomoći nam da živimo duže i zdravije.

Pojam „super-ager“ („superstarci“) odnosi se na starije osobe koje imaju izuzetne kognitivne i fizičke sposobnosti u poređenju sa vršnjacima iste životne dobi. Iako genetika može igrati ulogu u postizanju ovoga, postoje i faktori životnog stila na koje bi trebalo obratiti pažnju. Dr Ejmi Šah tokom svoje karijere susrela se sa brojnim „superstarcima“, uključujući i svoje roditelje! Zato je odlučila da podeli svoju mudrost sa svima koji žele da žive dug i zdrav život. Lekarska stručnjakinja istakla je tri navike na kojima se svako može fokusirati, prenosi Daily Express.

Održavajte društvene veze

Učešće u razgovorima i društvenim okupljanjima vežba pamćenje, fokus, komunikaciju i sposobnost rešavanja problema, što pomaže da mozak ostane aktivan i fleksibilan. Pored toga, društveno okruženje često donosi nove ideje, perspektive i znanje, što poboljšava kognitivne performanse.

Dr Šah ističe kako njeni indijski roditelji imaju koristi od živahne zajednice koja im pruža podršku i društvene veze kako stare. Ako trenutno nemate mnogo društvenih kontakata, ne brinite – možete se uključiti kroz klubove, volontiranje ili provođenje više vremena sa prijateljima i porodicom.

Ostanite fizički aktivni

Dokazano je da fizička aktivnost, posebno kardio vežbe, povećava hipokampus – ključno središte za pamćenje – i smanjuje propadanje mozga povezano sa starenjem. Takođe poboljšava protok krvi u mozak, stimuliše razvoj novih moždanih ćelija, podržava psihološko blagostanje i uspostavlja zdravu rutinu.

Dr Šah predlaže svakodnevno izvođenje tri jednostavne vežbe za očuvanje fizičke kondicije: spuštanje na pod i ponovno ustajanje, balansiranje na jednoj nozi i izvođenje dubokih čučnjeva.

Stimulišite svoj um

Trening mozga pomaže u postajanju „superstarcem“ jer poboljšava kognitivne sposobnosti, stimuliše plastičnost mozga, odlaže kognitivno propadanje, podstiče kontinuirano učenje i poboljšava emocionalno blagostanje. Da bi vaš um ostao aktivan, važno je da ga izazivate novim i raznovrsnim aktivnostima.

Dr Šah preporučuje zagonetke, savladavanje novog plesa ili sviranje muzičkog instrumenta kao prijatne načine za postizanje toga. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) navodi da učenje novih veština takođe poboljšava mentalno blagostanje: povećava samopouzdanje, podiže samopoštovanje, pomaže u izgradnji osećaja svrhe i olakšava povezivanje s drugim ljudima.

(SytiMagazin)