Ministar Mali: Danas počela isplata uvećanih penzija

14:30
03.01.2026
U Srbiji je danas počela isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto, a prvo ih dobijaju oni koji primaju na kućne adrese, objavio je ministar finansija Siniša Mali.
Isplata penzija biće nastavljena u ponedeljak, 5. januara, objavio je Mali na svom Instagram nalogu.
Penzionerima, koji penzije primaju putem Banke Poštanska štedionica, penzije će im biti na računima u ponedeljak, 5. januara.
Kako je naveo, prosečna penzija u 2025. godini bila je oko 437 evra.
„Prosečna penzija u ovoj, 2026. godini iznosiće 485 evra“, rekao je Mali.
