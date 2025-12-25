PIO Fond objavio: Evo kada kreće isplata decembarskih penzija

Prema kalendaru isplata penzija koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), penziju za decembar 2025. svi korisnici primiće u roku od dva dana – 5. i 6. januara.

Za penzionere koji su u kategoriji „Zaposleni“ isplata decembarske penzije biće:

• 5. januara – na kućne adrese i na šalterima pošta, a 6. 1. 2026. – preko tekućih računa

Za penzionere u kategoriji „Samostalne delatnosti“ penzija za decembar takođe će biti uplaćena:

• 5. januara – na kućne adrese i na šalterima pošta, a 6. – preko tekućih računa

„Poljoprivrednim“ i „Vojnim“ penzionerima prihodi će biti isplaćeni:

• 5. 1. – na kućne adrese i na šalterima pošta, a 6. januara – preko tekućih računa

Penzionerima bivših Republika SFRJ penzije će „leći“ 5. januara.

Podsećamo da će penzioneri sa prihodima do 73.734,14 dinara već od decembarske penzije dobijati i dodatnih 5.000 dinara.

(Pančevac)