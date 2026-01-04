Uredba o maržama neće biti produžena: Tri nova zakona uvode red na tržište

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je da Uredba o ograničavanju marži, čija primena traje do kraja februara, neće biti produžavana pošto je plan da se do kraja prvog kvartala usvoje tri ključna zakona koji će uvesti red na tržištu.

Lazarevićeva je u initervjuu za Tanjug rekla da je Uredba o ograničenju marži dala ključni doprinos obuzdavanju inflacije koja je sa 4,7 odsto u avgustu kasnije pala na 2,8 odsto.

Dodala je da su neki potrošači očekivali da će cene pojedinih proizvoda biti značajno više smanjene ali da je gledano ukupno, kao i po određenim kategorijama, pošto su obuhvaćene 23 kategorije proizvoda, došlo do pomeranja cena na dole.

Tri ključna zakona koja treba da budu doneta do kraja prvog kvartala su Zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi, novi Zakon o zaštiti potrošača i izmene Zakona o trgovini, rekla je ministarka.

Lazarevićeva nije isključila mogućnost da će u narednom periodu, ipak, možda morati ponovo da se interveniše i naglasila da je trend koji smo imali da su cene hrane u Srbiji u određenim segmentima veće nego u nekim razvijenim zemljama Evropske unije, nešto što je moralo da se zaustavi.

Država će, prema njenim rečima, ostati posvećena u borbi sa trgovcima i sa cenama i gledaće da konkurencija bude jača i diversifikacija trgovinskih lanaca veća.

To, prema njenim rečima znači dolazak nekih novih igrača, dok će poslovanje onih koji već rade u Srbiji morati da bude transparentnije, prakse poštene i u interesu potrošača i svih građana naše zemlje.

Kao komesar za Ekspo 2027 Beograd ocenila je da nema nikakve dileme da će ta specijalizovana izložba kao što je već oborila rekord u broju zemalja koje su potvrdile učešće, biti nešto što će se dugo pamtiti i što će dati trajni doprinos i kulturi i dostignućima čovečanstva i ostati kao važna tačka na mapi svetskih izložbi.

Građanima je u 2026. godini poželela da bude mir i da se izbrišu podele koje su se javile.

„Želim da građani ove zemlje budu što je moguće više na istoj strani, da sanjamo iste snove, da razmišljamo o još boljoj budućnosti, da deca rastu u normalnim, lepim okolnostima“, rekla je Lazarevićeva.

Govoreći o efektima Uredbe o ograničenju marži istakla je da je kod velikog broja proizvoda zabeležen dvocifreni pad cena.

“ Sve u svemu možemo da budemo zadovoljni. Za početak smo oborili cene hrane i napravili solidnu osnovu za dalje reforme, a tiču se zakona koji će biti usvajani u 2026. godini. Takođe, treba istaći da su okolnosti u kojima smo radili bile vrlo delikatne i bila je realna mogućnost da neki drugi faktori utiču na pojavljivanje ili na ponovni rast inflacije. Zato je više nego ikada bilo važno da se bar jedan važan segment drži pod kontrolom. I to je ono što je uredba dala kao svoj ključni rezultat“, navela je ministarka.

Dodala je da će uredba trajati do kraja februara i da je plan da je „naslede“ zakoni koji neće imati za cilj ograničavanje marži i direktnu intervenciju na same cene, ali će, kako je istakla, rešiti jedan drugi deo problema i uvesti red u odnosima između aktera na tržištu, dakle trgovaca, njihovih dobavljača i primarnih poljoprivrednih proizvođača.

„Određeni nameti koji su bili deo troškova dobavljača i niže u lancu do poljoprivrednih proizvođača biće trajno zabranjeni a neki će biti uslovno dozvoljeni“, istakla je ona.

Ministarka je naglasila da u prehodnom periodu problem nisu bile samo marže i da zato uredba nije regulisala samo njih, nego i sve ostale namete koji su bili obaveza dobavljača prema trgovcima i ostalih učesnika u lancu trgovine.