Opovo: Ekipe zimske službe JP „Mladost“ na terenu

OPOVO – Sneg koji pada od ranih jutarnjih sati nije iznenadio radnike komunalnog preduzeća JP „Mladost“ u Opovu, javlja sajt NašeOpovo.

Radnici zimske službe noćas i jutros su dežurali i obilazili puteve koji su sve vreme bili prohodni i funkcionalni, a sneg je uklanjan mehanički sa puteva koji su potom i posipani solju.

Terenske ekipe zimske službe JP “Mladost” su i dalje na terenu i saobraćajnice koje su u njihovoj nadležnosti prohodne su i pod kontrolom. Zbog intenziteta snega koji neprestano pada od jutros, od nadležnih iz preduzeća JP „Mladost“ saznajemo da će ekipe zimske službe raditi punim kapacitetom u svim naseljenim mestima opštine Opovo uključujući i raskrsnice, mostove i izlaze na zrenjaninski put – Japanac i isključenje za Sefkerin.

(Pančevac/NašeOpovo)