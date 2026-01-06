Vesti Društvo

Vozači, oprez: 10 hiljada kazna za neočišćeno vozilo

Pre nego što krenete na put, obavezno proverite stakla, krov, svetla i retrovizore.

06.01.2026

Foto: Pixabay

Neočišćen automobil može izazvati saobraćajnu nezgodu, a kazne idu i do 10.000 dinara. Pre nego što krenete na put, obavezno proverite stakla, krov, svetla i retrovizore.

Snežni talas koji je zahvatio Srbiju pravi zimske probleme na putevima, uz najavu meteorologa da će u narednim danima snežni pokrivač narasti i do 30 centimetara. U ovom periodu često se mogu videti vozila koja nisu očišćena od snega, a učestvuju u saobraćaju, što predstavlja ozbiljan rizik po bezbednost.

 
Kazne od 3.000 do 10.000 dinara
Agencija za bezbednost saobraćaja nedavno je podsetila da automobili koji se u saobraćaj uključe sa neočišćenim staklima, krovom, svetlima, retrovizorima, registarskim tablicama ili senzorima, osim što ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, krše Zakon o bezbednosti saobraćaja. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 3.000 do 10.000 dinara.

Neočišćeno staklo smanjuje preglednost, a najugroženiji su pešaci, jer ih je teško uočiti. Sneg sa krova vozila tokom kočenja može pasti na vetrobransko staklo i u potpunosti zakloniti pregled vozača, što može izazvati paničnu reakciju i saobraćajnu nezgodu, upozorili su iz Agencije.

Sneg sa vozila može se razleteti i na druga vozila, izazivajući lančane reakcije i potencijalne nezgode. Iz tog razloga preporučuje se da vozači izdvoje nekoliko minuta pre polaska kako bi očistili vozilo dok se motor greje.

 

Foto: PixabayFoto: Pixabay

Stakla moraju biti čista
Zamagljena ili prljava stakla predstavljaju dodatnu opasnost, posebno pri isparkiravanju ili prestrojavanju. Zato stručnjaci savetuju:

Trudite se da sva stakla budu čista, spolja i iznutra. U prodaji postoje sredstva protiv magljenja, maramice i krpe, a klima uređaj može pomoći u sprečavanju zamagljivanja.

Proverite i tehničke komponente vozila
Pored čišćenja vozila, vozači treba da na vreme provere:

– akumulator
– svećice
– filtere
– antifriz

Sve ove mere su ključne za sigurnu vožnju u zimskim uslovima i smanjuju rizik od saobraćajnih nezgoda.
