Zelena pijaca puna badnjaka i mladog žita

Dolazak Božića, najradosnijeg hrišćanskog praznika sa sobom donosi i prazničnu kupovinu i jedna od najznačajnijih stavki je sigurno nabavka badnjaka.

Na Zelenoj pijaci velika je ponuda badnjaka i mladog žita, bez kojih se ne može zamisliti obeležavanje Badnjeg dana i Božića. Ponuda je raznovrsna, od grančica badnjaka do lepo dekorisanih božićnih aranžmana sa perlicama, mašnama, šišarkama. Ni jako hladno vreme ih nije omelo da postave svoje štandove.

„ Verujem da može svako da nađe ponudu za svoj džep“, kaže prodavačica.

Praznična euforija je zahvatila i građane koji su u zavisnosti od mogućnosti pazarili ono što im je bilo potrebno kako bi svoj dom pripremili za ovaj praznik. Oni pak koji žive u urbanijim, gradskim uslovoma i nemaju mogućnost da na tradicionalan način seku badnjak, opredeljuju se za kupovinu kod nekih od mnogobrojnih lokalnih prodavaca.

Jedna baka kaže da živi sama ali da ipak poštuje običaje.

„ Kako bih ispoštovala običaj i Badnji dan, kupujem svake godine barem grančicu badnjaka, da je unesem u kuću, jer ona predstavlja sreću i zdravlje“, kaže jedna baka na pijaci, a prodavač dodaje da velike badnjake kupuju vlasnici hotela i restorana.

Pored badnjaka, na tezgama se prodaje i slama koja je sastavni deo obeležavanja Badnje večeri, unosi se u kuću zajedno sa badnjakom i simbolizuje slamu na kojoj je rođen Isus, veruje se da sa njom u kućui dolazi mir i blagostanje, zatim grančice drena, koji po predanju simbolizuje zdravlje, žito, kukuruz, orasi.

(Pančevac)