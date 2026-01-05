Podignuta optužnica: Pritvor do 30 dana za Pančevca zbog grafita mržnje

PANČEVO – Viši sud u Pančevu danas je po predlogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu odredio pritvor do 30 dana M.B. (22), protiv koga je podignuta optužnica za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti zbog ispisivanja grafita sa porukama „Oj Pazaru novi Vukovaru“ i „Oj Sjenice druga Srebrnice“.

Kako je navedeno u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičeni se tereti da je u toku 1. i 2. januara na fasadi zgrade u ulici Mihajla Obrenovića 57 u ovom gradu, koristeći sprej, napisao grafit sa porukama: „Oj Pazaru novi Vukovaru“ i „Oj Sjenice druga Srebrnice“.

Policijska uprava u Pančevu podnela je danas Višem javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv osumnjičenog zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Nakon što je u Višem javnom tužilaštvu osumnjičeni saslušan, Viši sud u Pančevu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke.

