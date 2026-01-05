Vučić sleteo u Mostar: Dočekala ga Željka Cvijanović, sledi svečanost u Trebinju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Mostar, gde ga je dočekala srpski član Predsednistva BiH Željka Cvijanović, javlja RTRS.

Vučić će tokom posete Hercegovini prvo obići Manastir Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Mrkonjićima zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske, a potom prisustvovati svečanosti povodom otvaranja bolnice “Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar” u Trebinju.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav zahvalio Željki Cvijnović na srdačnom dočeku.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

(Pančevac)