Vučić sleteo u Mostar: Dočekala ga Željka Cvijanović, sledi svečanost u Trebinju

ER Srbija oborila rekord nekadašnjeg JAT-a
15:00
05.01.2026
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Mostar, gde ga je dočekala srpski član Predsednistva BiH Željka Cvijanović, javlja RTRS.
Vučić će tokom posete Hercegovini prvo obići Manastir Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Mrkonjićima zajedno sa rukovodstvom Republike Srpske, a potom prisustvovati svečanosti povodom otvaranja bolnice “Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar” u Trebinju.
Vučić je na Instagram nalogu buducnostsrbijeav zahvalio Željki Cvijnović na srdačnom dočeku.
(Pančevac)
AUD
66.82 RSD
BAM
59.97 RSD
CAD
72.91 RSD
CHF
126.00 RSD
EUR
117.28 RSD
GBP
134.45 RSD
SEK
10.85 RSD
USD
99.92 RSD
Mađari od jutros obilaze pumpe NIS-a, a počeli su od severa zemlje, to jest od Subotice, a očekuje se njihov dolazak i u Rafineriju i Petrohemiju.
