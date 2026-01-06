Vesti Srbija

Badnje veče u Srbiji: Paljenje badnjaka ispred hramova

16:59

06.01.2026

Podeli vest:

Printscreen/YT

Pravoslavni vernici širom Srbije obeležavaju Badnje veče paljenjem badnjaka ispred hramova i crkava.

Tradicionalnim paljenjem badnjaka ispred crkve Svetog Save pored istoimenog Hrama u Beogradu, pravoslavni hrišćani večeras su obeležili Badnje veče, praznik uoči Božića.

Paljenje badnjaka u Svrljigu

U gradskim hramovima, mesnim zajednicama i naseljenim mestima u Zrenjaninu počela je proslava Badnje večeri koja najavljuje Božić. Jedan od glavnih običaja jeste paljenje badnjaka. Sveto drvo naložili su u porti Uspenjske crkve sveštenstvo, gradonačelnik Simo Salapura i brojni vernici.

Paljenje badnjaka u hramu Svetog Save na jugu Kosova, Mitrovica!

Paljenje badnjaka u Karađorđevu.

 Božićna poslanica patrijarha Porfirija

Tagovi

badnjak Badnje veče

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.