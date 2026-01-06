Badnje veče u Srbiji: Paljenje badnjaka ispred hramova

Gradonačelnik Stevanović prisustvovao paljenju badnjaka
17:13
06.01.2026
Pravoslavni vernici širom Srbije obeležavaju Badnje veče paljenjem badnjaka ispred hramova i crkava.
Tradicionalnim paljenjem badnjaka ispred crkve Svetog Save pored istoimenog Hrama u Beogradu, pravoslavni hrišćani večeras su obeležili Badnje veče, praznik uoči Božića.
Paljenje badnjaka u Svrljigu
U gradskim hramovima, mesnim zajednicama i naseljenim mestima u Zrenjaninu počela je proslava Badnje večeri koja najavljuje Božić. Jedan od glavnih običaja jeste paljenje badnjaka. Sveto drvo naložili su u porti Uspenjske crkve sveštenstvo, gradonačelnik Simo Salapura i brojni vernici.
Paljenje badnjaka u hramu Svetog Save na jugu Kosova, Mitrovica!
Paljenje badnjaka u Karađorđevu.