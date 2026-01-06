Nagrada za najvećeg Sneška: Baranđanski lovci odneli poklone u Sakule

SAKULE – Mali post i fotografija iz Sakula na kojem je veliki Sneško Belić privukli su veliku pažnju naših čitalaca. Tako je i lovačko društvo „Šnjep“ iz Barande odlučilo da mališane koji su se potrudili da naprave ovog sneška nagradi velikim paketom slatkiša, prenosi Glas Opova.

U ime baranđanskih lovaca poklon je uručio Aleksandar Veselinov – Džaja i poručio da, ako je moguće, sledeće godine naprave i većeg. Danijela, David, Ivan, Dragan, Nenad, Lidija, Stefan i Ljilja koji su bili vredni da ovo remek delo naprave, bili su srećni i zahvalili se na poklonima. Koliki će Sneško biti sledeće godine, videćemo, a možda bude još snega, zima je tek počela.

(Pančevac/Glas Opova)