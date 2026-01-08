Božićni običaji u Crepaji: Konji, vožnja fijakerom i korinđanje

Veliki broj meštana učestvuje u seoskim božićnim običajima, jer uživa u duhu zajedništva, veseloj i svečanoj atmosferi.

Božićni običaji u Crepaji podrazumevaju jahanje konja i vožnju fijakera, što i ne čudi, jer je selo poznato po fijakerijadi, dok je za decu najinteresantnije korinđanje.

Konji se u Crepaji jašu na Badnji dan, kada se u centru sela, ispred crkve okupljaju mladi da idu po badnjak. Pucanj iz topa najavljuje polazak povorke sa fijakerom na čelu, a badnjak čuvaju članovi porodice Vesin, koji vole i gaje konje.

Borivoje Vesin iz Crepaje kaže za RTS: „Ovo je lepa manifestacija, samo mi je žao što nema više konja, ove godine samo četiri lipicanera bela. Nadam se da će nekad u budućnosti da se poveća taj običaj, ta tradicija, da će biti više konja, više mladih.“

Veliki broj meštana učestvuje u seoskim božićnim običajima, jer uživa u duhu zajedništva, veseloj i svečanoj atmosferi.

Okupljaju se oko crkve i proslavljaju najradosniji praznik, a posebnu ulogu imaju deca, koja idu da korinđaju. Običaj nalaže da se pevaju pesmice, a zauzvrat dobiju darovi.

Deca o tome kažu: – Ja sam mali Iva, trčim preko njiva. Njive se zelene, gazde se vesele.

– Odem kod sestara, kod komšija, kod tetke. Dobijamo slatkiše, igračke.

– Za Božić bih voleo da dobijem bonbone.“

Aleksandra Vesin iz Crepaje, objašnjava: „U dogovoru sa crkvom mi pripremamo paketiće za decu već četvrtu godinu, to je postala tradicija. U poklončićima se nalaze ikonica, brojanica, slatkiši.“

Običaj je u skladu sa događajem rođenja Gospoda Isusa Hrista, kome su mudraci sa istoka doneli poklone.

Ljubiša Milić, sveštenik, navodi: „Dobro je danas da darujemo svima i ljubav, i radost, i mir, i praštanje, sve su to pokloni. Nije sve u poklonu materijalnom, nego je stvar i u tom darivanju mira i radosti.“

Božić se u Crepaji provodi na službi u crkvi, sa porodicom i najbližima, a meštani održavaju običaje i tradiciju.

(RTS/Danica Jovanović i Ljubisav Jeftić)