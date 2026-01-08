Božićni običaji u Crepaji: Konji, vožnja fijakerom i korinđanje

Srbijavoz: Voz Zemun-Pančevo Vojlovica-Zemun danas ne saobraća
Veliki broj meštana učestvuje u seoskim božićnim običajima, jer uživa u duhu zajedništva, veseloj i svečanoj atmosferi.
11:52
08.01.2026
Veliki broj meštana učestvuje u seoskim božićnim običajima, jer uživa u duhu zajedništva, veseloj i svečanoj atmosferi.
Božićni običaji u Crepaji podrazumevaju jahanje konja i vožnju fijakera, što i ne čudi, jer je selo poznato po fijakerijadi, dok je za decu najinteresantnije korinđanje.
Konji se u Crepaji jašu na Badnji dan, kada se u centru sela, ispred crkve okupljaju mladi da idu po badnjak. Pucanj iz topa najavljuje polazak povorke sa fijakerom na čelu, a badnjak čuvaju članovi porodice Vesin, koji vole i gaje konje.
Borivoje Vesin iz Crepaje kaže za RTS:
„Ovo je lepa manifestacija, samo mi je žao što nema više konja, ove godine samo četiri lipicanera bela. Nadam se da će nekad u budućnosti da se poveća taj običaj, ta tradicija, da će biti više konja, više mladih.“
Veliki broj meštana učestvuje u seoskim božićnim običajima, jer uživa u duhu zajedništva, veseloj i svečanoj atmosferi.
Okupljaju se oko crkve i proslavljaju najradosniji praznik, a posebnu ulogu imaju deca, koja idu da korinđaju. Običaj nalaže da se pevaju pesmice, a zauzvrat dobiju darovi.
Deca o tome kažu:
– Ja sam mali Iva, trčim preko njiva. Njive se zelene, gazde se vesele.
– Odem kod sestara, kod komšija, kod tetke. Dobijamo slatkiše, igračke.
– Za Božić bih voleo da dobijem bonbone.“
Aleksandra Vesin iz Crepaje, objašnjava: „U dogovoru sa crkvom mi pripremamo paketiće za decu već četvrtu godinu, to je postala tradicija. U poklončićima se nalaze ikonica, brojanica, slatkiši.“
Običaj je u skladu sa događajem rođenja Gospoda Isusa Hrista, kome su mudraci sa istoka doneli poklone.
Božić se u Crepaji provodi na službi u crkvi, sa porodicom i najbližima, a meštani održavaju običaje i tradiciju.
(RTS/Danica Jovanović i Ljubisav Jeftić)