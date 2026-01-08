Macut potvrdio da predstavnici MOL-a analiziraju poslovanje NIS-a i najavio dobre vesti

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut potvrdio je danas da su predstavnici mađarskog MOL pre nekoliko dana stigli u Srbiju i počeli analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (NIS), izrazivši očekivanje da će u narednom periodu uslediti dobre vesti.

Macut je za RTS rekao da je dolazak predstavnika MOL deo procedure koja prethodi donošenju konačnih odluka u vezi sa kupoprodajnim ugovorom i transakcijom.

On je podsetio da je NIS dobio licencu za nastavak rada tokom januara i da se očekuje dopremanje novih količina sirove nafte preko Janafa, kao i ponovno pokretanje prerade u drugoj polovini meseca.

Dodao je da će se u nastavku razmatrati i pitanje transformacije vlasničke strukture, uz mogućnost da država poveća svoj vlasnički udeo, što bi, kako je ocenio, omogućilo veću kontrolu nad naftnom industrijom.

Macut je naglasio da su rezerve energenata popunjene i da nema razloga za zabrinutost.

Premijer je rekao da je situacija u zemlji, kada je reč o snežnim padavinam i ledenom talasu, pod kontrolom i istakao da su osetljive zone u nekoliko mesta u Srbiji i to u Lozničkom i Zlatiborskom okrugu, koji su, kako je naveo, inače problematična područja u vreme pojačanih snežnih padavina tokom zime.

„Mi smo stalno u kontaktu sa Sektorom za vanredne situacije, koji stvarno izvanredno radi“, rekao je Macut i dodao da su, pored pripadnika MUP, u Lozničkom i Zlatiborskom okrugu angažovane i lokalne ekipe koje rade na raščišćavanju i saniranju štete.

Napomenuo je da je zbog snežnih padavina na udaru elektrodistributivna mreža.

„Kada govorimo o Republici Srbiji, znači imamo nekoliko mesta koja jesu pod udarom, to je pre svega elektrodistributivna mreža gde su zapravo ljudi koji rade u distribuciji na terenu i otklanjaju i pokušavaju što pre da stignu do svih naših građana“, naveo je premijer.

Dodao je da tokom noći nije bilo potrebe za nekim većim vanrednim delovanjem nadležnih vatrogasno-spasilačkih ekipa.

(RTS)