Batut izdao upozorenje: Nabavite zalihe lekova, vreme opasno

14:00

08.01.2026

Foto: Radovan Đerić

U Srbiji je napadao sneg i temperatura se dobro spustila u minus zbog čega se mora voditi računao ponašanju i o zdravlju.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na ledenu kišu i sneg tokom dana i večeri. Svi državni putevi prvog i drugog reda su prohodni.

Prema tabeli upozorenja Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, u četvrtak i petak za većinu zemlje važi upozorenje da vreme može biti potencijalno opasno.  Tada se apeluje da budete u pripravnosti zbog niskih temperatura i najavljenih padavina i leda.

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku i navodi se da bi trebalo:

Nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima.
Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred.
Nastaviti redovni kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće
Uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima

Drugi nivo upozorenja u kojem je vreme opasno biće u nekoliko okruga u Srbiji.

U tim slučajevima prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Nastaviti sa aktivnostima iz prethodnog nivoa opasnosti.
Odevati se toplo; redovno konzumirati tople napitke (bez kofeina); kontinuirano održavati određeni stepen fizičke aktivnosti, u skladu sa vremenskim prilikama. Ukoliko je neophodno izaći napolje, preduzeti neophodne mere opreza.
Nastaviti sa proverom stanja osoba pod rizikom

Gde će biti opasno vreme?
U tabeli Instituta Batut pogledajte koji delovi Srbije su 8. januara u žutom, a koji u narandžastom polju upozorenja.

(Pančevac)

