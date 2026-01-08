Pančevo Servisne informacije

Srbijavoz: Voz Zemun-Pančevo Vojlovica-Zemun danas ne saobraća

11:52

08.01.2026

Foto: Srbijavoz
Kako je navedeno na sajtu, vozovi na relacijama Zemun-Valjevo-Zemun, Zemun-Pančevo Vojlovica-Zemun i Lapovo-Kraljevo-Lapovo danas neće saobraćati.

Akcionarsko društvo Srbijavoz objavilo je da će danas doći do izmene saobraćaja vozova na taj način što pojedini vozovi, među kojima su vozovi u sistemu BG:VOZ, neće saobraćati iz tehničkih razloga, a neki kasne zbog smetnje na infrastrukturnim kapacitima.

Što se tiče vozova iz sistema BG:VOZ, voz koji treba da pođe iz Zemuna za Batajnicu i iz Batajnice za Zemun, kao i iz Ovče za Batajnicu i iz Batajnice za Ovču i iz Rakovice za Ovču i iz Ovče za Rakovicu.

Navode i da zbog smetnje na infrastrukturnim kapacitetima pojedini vozovi kasne, među kojima su vozovi na relacijama Mala Krsna-Požarevac, Prijepolje teretna-Zemun.

(24sedam.rs)

