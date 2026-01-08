Elektrodistribucija: Evo do kada možete da prijavite stanje brojila

Rok za prijavu stanja strujnih brojila produžen je do 10. januara zbog novogodišnjih i božićnih praznika, saopštila je Elektrodistribucija Srbije. Korisnici koji žele da stanje prijave putem mobilne aplikacije, moraju prethodno da je ažuriraju u prodavnici aplikacija na svom telefonu.

Stanje brojila može se prijaviti i besplatnim pozivom Kontakt centra na 0800 360 300, preko zvanične internet stranice, kao i slanjem mejla.

Samostalnu prijavu trenutno koristi gotovo 600.000 korisnika, a najveći deo njih opredeljuje se za mobilnu aplikaciju.

12 cifara i cela fotografija brojila

Korisnicima se preporučuje da pre slanja prijave provere da li su tačno uneli svih 12 cifara šifre mernog mesta, koja se nalazi u gornjem levom uglu računa za električnu energiju.

Takođe se savetuje da fotografišu celo brojilo, a ne samo deo displeja ili brojčanika, kako bi podaci bili jasno vidljivi i validni za evidenciju.

Detaljna uputstva dostupna su u aplikaciji i na zvaničnom sajtu.

(Pančevac)