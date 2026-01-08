Vesti Društvo

MUP se oglasio važnim apelom: Ovo su pravila koja moraju da se poštuju u zimskim uslovima

15:00

08.01.2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel vozačima da zbog zimskih uslova na putevima pokažu dodatnu odgovornost i prilagode vožnju uslovima saobraćaja. Iz MUP-a poručuju da je neophodno koristiti zimsku opremu i voziti oprezno, uz poseban obzir prema pešacima.

 

Vozačima se posebno savetuje da:

• smanje brzinu kretanja
• drže bezbedno odstojanje između vozila
• izbegavaju nagla kočenja i nagla skretanja

 

U MUP-u ističu da su pešaci u zimskim uslovima naročito ugroženi i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da povećaju oprez kako bi se smanjio rizik od nezgoda.

 

