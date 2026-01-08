MUP se oglasio važnim apelom: Ovo su pravila koja moraju da se poštuju u zimskim uslovima

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel vozačima da zbog zimskih uslova na putevima pokažu dodatnu odgovornost i prilagode vožnju uslovima saobraćaja. Iz MUP-a poručuju da je neophodno koristiti zimsku opremu i voziti oprezno, uz poseban obzir prema pešacima.

Vozačima se posebno savetuje da: • smanje brzinu kretanja

• drže bezbedno odstojanje između vozila

• izbegavaju nagla kočenja i nagla skretanja

U MUP-u ističu da su pešaci u zimskim uslovima naročito ugroženi i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da povećaju oprez kako bi se smanjio rizik od nezgoda.

