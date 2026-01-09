OJT Pančevo: Određeno zadržavanje L.G. zbog pretnji policajcu

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu saopštilo je da je 7. januara 2026. godine, u 5.10 časova, po njegovom odobrenju, Policijska uprava u Pančevu, Policijska stanica u Alibunaru, odredila zadržavanje osumnjičenog L. G. (1986) iz Banatskog Karlovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Sumnja se da je L. G. istog dana, oko 0.30 časova, u ugostiteljskom objektu u Banatskom Karlovcu, u prisustvu više lica, prišao policijskom službeniku van dužnosti S. V. (1998) i ponašao se agresivno i preteće, upućujući mu uvrede i pretnje, čime je kod oštećenog i prisutnih građana izazvao uznemirenost. Nakon toga, osumnjičeni je pokušao da fizički napadne oštećenog, zamahujući zatvorenom šakom u njegovom pravcu, ali su ga u tome sprečila prisutna lica.

Osumnjičeni je 8. januara 2026. godine saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Osnovnom sudu u Pančevu predložilo da se prema L. G. odredi pritvor, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na mogućnost uticanja na svedoke, kao i zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo.

