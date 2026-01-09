Preminuo deda Petar Ćirović (101) sa Zlatara: Rođen je na Božić, a napustio nas je na Badnji dan

Nova Varoš – Najstariji stanovnik zlatiborskog kraja, Petar Ćirović iz Negbine kod Nove Varoši, preminuo je na Badnji dan u svojoj 101. godini, a lane je na današnji dan navršio punih 100 leta.

Rođen je na Božić 1925, a preminuo na Badnji dan 2026. godine. Sudbina je htela da samo dan dele njegov 101. rođendan od poslednjeg daha, te nije dočekao da zaokruži još jednu godinu, ali je iza sebe ostavio ceo vek života ispisan radom, skromnošću i vedrinom.

– Čitav život proveo je u rodnom selu, na surovim, ali mu dragim planinskim obroncima Murtenice. Život mu nije bio lak, pričao nam je ratna i poratna vremena, težak seoski rad, njegova porodica ali i svi oni koji su ga poznavali pamtiće ga po osmehu koji nije silazio s lica i po duhu koji je ostao vedar do poslednjih dana, kažu za RINU članovi njegove porodice.

Prošle godine njegovi ukućani priredili su veličanstveno slavlje u dvorištu porodične kuće povodom punolestva Petrovog praunuka, u čijem sklopu su obeležili i njegov 100. rođendan.

Veselje, o kome se i danas priča, okupilo je rodbinu, komšije i prijatelje iz celog kraja. Mnogi su tada govorili da je to bio događaj za pamćenje, ne samo rođendan, već i slavlje jednog poštenog i dugog života.

– Davno sam rođen, mnogo šta pamtim, celog veka su vremena bila teška, ratovi, krize…al’ se izdržalo. Uvek se puno radilo, sve vreme sam živeo u Negbini, selo k’o selo, svako je isto, radi snagom da nešto stekneš i tako, al’ dobro, Bogu hvala, bilo je zdravlja, što je najvažnije, kad se zdravo, sve se moglo savladati. Sad sam ponosan na sve i ni za čim ne žalim”, ispričao je Petar prošle godine na Božić.

Rođen je, prisetio se, u staroj kući od brvana, a stotu godinu je dočekao u velikoj novoj kući, u dvorištu punom objekata, poljoprivrednih mašina, ogromne štale u kojoj je veliki broj krava, teladi, junica, ali i ovaca, i koza. I što je najvažnije u kući punoj čeljadi.

Ni do pre samo nekoliko godina Petar nije mirovao. Najviše vremena provodio je čuvajući svoje stado ovaca nedaleko od kuće, a godinama je, tokom letnjih meseci, bio i protivgradni strelac, braneći Negbinu i okolna sela od gradonosnih oblaka, ispaljujući protivgradne rakete i čuvajući trud odvašnjih meštana.

