Evo kolika vas penzija čeka posle punog radnog staža

Prema podacima Fonda PIO, prosečna penzija za oktobar iznosila je 50.686 dinara. Nakon usklađivanja od 12,2 odsto, prosečna januarska penzija porasla je na 56.768 dinara, što je povećanje od oko 6.000 dinara.

Penzioneri koji su ranije primali 70.000 dinara sada dobijaju 8.400 dinara više, pa njihov mesečni iznos iznosi 78.400 dinara. Minimalne penzije nakon povećanja Minimalna penzija za poljoprivredne penzionere do sada je iznosila 21.786,02 dinara, dok su korisnici iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti primali najmanje 27.711,33 dinara.

Nakon uvećanja od 12,2 odsto: poljoprivredni penzioneri u januaru primaju oko 24.400 dinara, što je povećanje od 2.614 dinara; penzioneri iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti dobijaju oko 3.325 dinara više, pa im penzija iznosi približno 31.036 dinara.

Koliko je najviša penzija u Srbiji

U Srbiji penziju prima nešto više od 1,65 miliona građana. Prema podacima Fonda PIO, najvišu penziju prima 72 penzionera, a maksimalni iznos iznosi 230.145 dinara. Statistika pokazuje da oko 59 odsto penzionera ima primanja do visine prosečne penzije, dok minimalnu penziju prima oko 14 odsto korisnika. Oko 18 odsto penzionera ima primanja ispod zakonom definisanog minimalnog iznosa.

Kalkulator po godinama staža

Za odlazak u starosnu penziju u Srbiji neophodno je najmanje 15 godina radnog staža, ali visina penzije u velikoj meri zavisi i od zarade tokom radnog veka.

Posle 15 godina staža

Penzija izračunata po važećoj formuli iznosi oko 10.715 dinara. Kako je ovaj iznos ispod zakonskog minimuma, korisniku se isplaćuje minimalna penzija.

Posle 20 godina staža

Uz minimalnu zaradu tokom 20 godina rada, očekivana penzija iznosi oko 14.366 dinara, što je takođe ispod najnižeg propisanog iznosa, pa se primenjuje minimalna penzija.

Posle 40 godina staža

Kod punog radnog veka visina penzije značajno zavisi od plate:

-uz prosečnu zaradu od oko 50.000 dinara – penzija iznosi oko 40.083 dinara;

-sa platom od 70.000 dinara – oko 56.107 dinara

-uz platu od 90.000 dinara – približno 72.017 dinara mesečno.

Kako se obračunava penzija

Penzija se u Srbiji obračunava na osnovu ličnog i opšteg boda, pri čemu su ključni faktori broj godina radnog staža i visina ostvarenih primanja tokom radnog veka.

Što su zarada i staž veći, veća je i penzija, ali se u slučajevima kada je izračunati iznos niži od minimalnog primenjuje zakonom propisana najniža penzija.

Plan do 2027. godine Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je cilj države da prosečna penzija u Srbiji do kraja 2027. godine dostigne oko 650 evra, kroz nastavak ekonomskog rasta i redovna usklađivanja penzija.

(Bizportal/Penzioneri)