Sednica Republičkog štaba za vanredne situacije danas u podne

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut najavio je da će danas u 12 časova biti održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici Vlade Srbije.

Kako se navodi, na sednici će biti razmotrene dalje mere i aktivnosti nadležnih službi u suzbijanju posledica vremenskih neprilika.

– Prof. dr Macut je danas obavio telefonske konsultacije sa ministrima povodom aktuelne situacije u zemlji izazvane nepogodama – navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Kako je istaknuto, situacija se postepeno stabilizuje na teritoriji Srbije, dok je u opštini Ivanjica obezbeđeno stabilno snabdevanje električnom energijom.

Ukazano je i da su sve nadležne službe neprekidno na terenu u cilju normalizacije stanja i pomoći ugroženom stanovništvu, što je apsolutni prioritet.