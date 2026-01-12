Penzioneri, od danas do 28. januara prijave za besplatan oporavak u banjama

BEOGRAD: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) raspisao je danas oglas za prijem zahteva za upućivanje penzionera na besplatnu rehabilitaciju u srpskim banjama, a zainteresovani mogu da podnesu prijave zaključno sa 28. januarom.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima o trošku PIO Fonda, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija penzija iznosi do 56.834 dinara, navedeno je u saopštenju.

Besplatan oporavak moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja.

Kako je precizirano, pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja iznosi do 56.834 dinara, nemaju druga lična primanja, kao i korisnici koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 8.1.2026. godine 1 evro = 117,3227 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 56.834 dinara.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo), popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godini.

Potrebno je da penzioner podnese i dokaz da ovlašćuju Fond PIO da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju i raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje (nije obavezna), koju predaje u zatvorenoj koverti ili po želji korisnika penzija.

Fond PIO snosi troškove smeštaja i putne troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda PIO na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj organizacionoj jedinici Fonda PIO prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda PIO, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Preliminarne rang-liste korisnika penzija objavljuju se dvadeset petog radnog dana od dana isteka oglasa, a na preliminarnu rang-listu korisnik penzija može da podnese prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama udruženja, odnosno odbora korisnika, (Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije Nezavisnost), Direkcije Fonda PIO, filijala Fonda PIO, odnosno službama filijala i ispostavama.

(Pančevac)