Đaci danas ponovo u klupama: Počinje drugo polugodište u Vojvodini

Danas, 12. januara, počinje drugo polugodište za osnovce i srednjoškolce u Vojvodini. Zimski raspust trajao je od 24. decembra.

Za učenike u ostatku Srbije zimski raspust počeo je 31. decembra i završava se u petak, 16. januara.

Već narednog meseca, učenike očekuje novi predah.

Za Sretenje 2026. godine, učenici u Vojvodini (kao i u ostatku Srbije) imaće produženi vikend, a neradni dani za Sretenje 2026. biće od 14. do 17. februara (subota, nedelja, ponedeljak, utorak), sa povratkom u škole 18. februara.

Podsećanja radi, sve škole na teritoriji Novog Sada spremno dočekuju drugo polugodište, saopšteno je u petak iz Kabineta gradonačelnika.

