Gradska biblioteka Vršac: Književno podne u čast Mihaja Emineskua

18:59

13.01.2026

Foto: Gradska biblioteka Vršac

Gradska biblioteka Vršac, Novinsko-izdavačka ustanova „Libertatea” i Filijala Karaš-Severin Udruženja profesionalnih novinara Rumunije, organizuju Književno podne posvećeno Mihaju Eminesku – „Stvaralaštvo Mihaja Emineskua kao temelj kulturnog identiteta”.
Manifestacija će se održati u četvrtak, 15. januara, sa početkom u 12 časova, u Gradskoj biblioteci u Vršcu.

Događaj je posvećen Danu nacionalne kulture Rumuna i odavanju počasti ličnosti i stvaralaštvu velikog rumunskog pesnika Mihaja Emineskua. Program objedinjuje naučni i književni pristup i realizuje se kroz dva segmenta:

• Naučna sesija
• Književno-umetnički deo

Svaki posetilac postaje aktivni učesnik događaja i pozvan je da svojim doprinosom, bilo kroz stručni rad, bilo kroz recitaciju, obogati ovu manifestaciju.

(Pančevac)

