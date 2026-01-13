Gradska biblioteka Vršac: Književno podne u čast Mihaja Emineskua

Penzioneri, u ovih 27 banja možete da idete besplatno
15:00
14.01.2026
Gradska biblioteka Vršac, Novinsko-izdavačka ustanova „Libertatea” i Filijala Karaš-Severin Udruženja profesionalnih novinara Rumunije, organizuju Književno podne posvećeno Mihaju Eminesku – „Stvaralaštvo Mihaja Emineskua kao temelj kulturnog identiteta”.
Manifestacija će se održati u četvrtak, 15. januara, sa početkom u 12 časova, u Gradskoj biblioteci u Vršcu.
Događaj je posvećen Danu nacionalne kulture Rumuna i odavanju počasti ličnosti i stvaralaštvu velikog rumunskog pesnika Mihaja Emineskua. Program objedinjuje naučni i književni pristup i realizuje se kroz dva segmenta:
• Naučna sesija
• Književno-umetnički deo
Svaki posetilac postaje aktivni učesnik događaja i pozvan je da svojim doprinosom, bilo kroz stručni rad, bilo kroz recitaciju, obogati ovu manifestaciju.
(Pančevac)