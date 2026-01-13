Veliko srce folkloraša iz Omoljice

KUD „Žisel“ je nedavno organizovao humanitarni koncert povodom obeležavanja 15 godina rada, koji je bio posvećen lečenju sugrađanke Slađane Savanović.

Folklorni ansambli svih uzrasta KUD-a „Žisel“ krunisali su mukotrpan rad u minuloj godini, tako što su u Domu kulture u Omoljici pred novogodišnje praznike organizovali još jedan u nizu humanitarnih koncerata za sugrađane kojima je to neophodno.

Ovoga puta oni su priredili događaj pod nazivom „Igrom i pesmom za Slađanu Savanović“, koji je privukao veliki broj posetilaca.

Njih su na ulazu dočekale devojke u narodnim nošnjama sa slavskim kolačem i solju, a nakon toga čokoladicama sa logom društva.

Pored omoljičkih folkloraša, u koncertu su učestvovali i gosti iz društava „Lipa“ iz istomenog mesta i „Zlatni vez“ iz Pločice, kao i članovi Hora Srpske pravoslavne crkve u Omoljici.

Probranim etno-pesmama duge aplauze publike zavredile su Tijana Stamenković iz Starčeva, a zatim i Omoljčanka Anastasija Milojević.

Koncertu, koji je znalački moderirala Una Simić, prisutna je bila i sama Slađana Savanović, sa suprugom Dušanom.

Ovacije su očekivano zavredeli i članovi izvođačkog ansambla KUD-a „Žisel“ sa igrama iz Šumadije, Gornje Resave i naročito efektnim izvođenjem veselih Vlaških igara, kao i ispunjenim zahtevima publike za igru na bis.

Sakupljeno i uplaćeno na Slađanin namenski žiro-račun ukupno 105.970 dinara, čime su omoljički folkloraši ponovo dokazali visoku društvenu odgovornost, iako su i sami u teškoj finansijskoj situaciji.

Uprkos tome novu 2026. godinu članovi KUD-a „Žisel“ dočekuju sa očekivanjem veće podrške i optimizmom, pored ostalo i zato što su se pojačali dolaskom novih stručnih rukovodioca, pa će Nemanja Tanasić biti zadužen za dečije ansamble, dok će Milica Ožegović i Miloš Uskoković biti odgovorni za izvođački i rekreativni ansambl, kao i za upis novih članova.

(Pančevac/J. Filipović)

OMOLJICA: KUD „Žisel“ i prijatelji igrali za malog Vukana

Omoljica: KUD „Žisel“ večeras pravi koncert za pomoć u lečenju sugrađanina