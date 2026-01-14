Penzioneri, u ovih 27 banja možete da idete besplatno

Prijava za besplatnu rehabilitaciju u banjama traje do 28. januara, a pravo na ovu privilegiju imaju svi penzioneri čija penzija ne prelazi 56.834 dinara.

Osim korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Srbije, pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama imaju i oni penzioneri koji ostvaruju penziju po domaćim propisima, a pored toga primaju i penziju iz inostranstva, ali samo pod uslovom da im ukupna primanja ne prelaze označeni iznos od 56.834 dinara.

Ovo je spisak banja za koje se penzioneri mogu prijaviti:

Ovo je spisak banja za koje se penzioneri mogu prijaviti:

Filijala Vranje

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja;

3. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa;

5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;

7. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Leskovac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa;

2. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje;

5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja;

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;

7. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Prokuplje

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;

3. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

4. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Niš

1. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa;

5. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja;

7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje;

8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Pirot

1. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;

3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Kruševac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;

2. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

5. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš.

Filijala Ćuprija

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

2. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;

5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

7. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac.

Filijala Zaječar

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;

2. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;

4. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja.

Filijala Bor

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;

4. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja.

Filijala Kragujevac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“, Aranđelovac;

2. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

5. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;

7. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac;

8. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,

Čajetina;

9. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;

10. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,

Bogutovačka banja-Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Kraljevo

1. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

2. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;

6. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,

Čajetina;

7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;

8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja-Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Čačak

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;

3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

4. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;

5. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,

Čajetina;

6. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;

7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja- Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Užice

1. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,

Čajetina;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

6. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;

7. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;

8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačkabanja-Bogutovačka banja -„Mineral“;

9. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja-Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Valjevo

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

5. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;

6. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,

Čajetina;

7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;

8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja- Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Šabac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, Vrdnik;

3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

4. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,

Čajetina;

5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

6. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac.

Filijala Kosovska Mitrovica

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, Vrdnik;

3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

4. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,

Čajetina;

5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;

7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;

8. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;

9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, Kanjiža;

10. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,

Bogutovačka banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;

11. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,

Bogutovačka banja-Mataruška banja- „Termal“;

12. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Smederevo

1. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“, Aranđelovac;

3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

5. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;

8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka

banja- Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Požarevac

1. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“, Aranđelovac;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

5. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja.

Filijala Novi Pazar

1. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;

2. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;

5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja.

Filijala Beograd

1. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;

2. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,

Čajetina;

3. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac;

4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;

5. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;

6. Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“, Stari

Slankamen;

7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci;

8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;

9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“, Aranđelovac;

10. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;

11. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;

12. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;

13. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

14. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;

15. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje;

16. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, Kanjiža;

17. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja;

18. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa;

19. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković“, Apatin;

20. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, Vrdnik;

21. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;

22. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;

23. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;

24. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;

25. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,

Bogutovačka banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;

26. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,

Bogutovačka banja- Mataruška banja- „Termal“;

27. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijale na teritoriji Vojvodine

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Junaković“, Apatin;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, Kanjiža;

3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, Vrdnik;

4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci;

5. Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“, Stari Slankamen.

(Biznis Kurir)