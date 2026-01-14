Vesti Društvo

Penzioneri, u ovih 27 banja možete da idete besplatno

15:00

14.01.2026

Pančevac
Pančevac

Penzioneri čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 56.834 dinara mogu tokom 2026. godien besplatno boraviti 10 dana u jednoj od banja u Srbiji.

Prijava za besplatnu rehabilitaciju u banjama traje do 28. januara, a pravo na ovu privilegiju imaju svi penzioneri čija penzija ne prelazi 56.834 dinara.

Osim korisnika starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Srbije, pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama imaju i oni penzioneri koji ostvaruju penziju po domaćim propisima, a pored toga primaju i penziju iz inostranstva, ali samo pod uslovom da im ukupna primanja ne prelaze označeni iznos od 56.834 dinara.

Ovo je spisak banja za koje se penzioneri mogu prijaviti: 

Filijala Vranje

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja;
3. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;
7. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Leskovac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa;
2. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;
7. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Prokuplje

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;
3. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
4. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Niš

1. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa;
5. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja;
7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Pirot

1. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;
3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Kruševac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;
2. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
5. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš.

Filijala Ćuprija

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
2. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
7. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac.

Filijala Zaječar

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;
2. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;
4. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja.

Filijala Bor

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;
4. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja.

Filijala Kragujevac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“, Aranđelovac;
2. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
5. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;
7. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac;
8. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,
Čajetina;
9. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;
10. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,
Bogutovačka banja-Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Kraljevo

1. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
2. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;
6. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,
Čajetina;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja-Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Čačak

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;

2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;

3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
4. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;
5. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,
Čajetina;
6. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja- Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Užice

1. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,
Čajetina;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
6. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;
7. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačkabanja-Bogutovačka banja -„Mineral“;
9. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja-Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Valjevo

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
5. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;
6. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,
Čajetina;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja- Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Šabac

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, Vrdnik;
3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
4. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,
Čajetina;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
6. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac.

Filijala Kosovska Mitrovica

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, Vrdnik;
3. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
4. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,
Čajetina;
5. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;
7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;
8. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, Kanjiža;
10. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,
Bogutovačka banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;
11. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,
Bogutovačka banja-Mataruška banja- „Termal“;
12. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijala Smederevo

1. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“, Aranđelovac;
3. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
5. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
7. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;
8. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“, Bogutovačka
banja- Mataruška banja- „Termal“.

Filijala Požarevac

1. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“, Aranđelovac;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
5. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
6. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja.

Filijala Novi Pazar

1. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;
2. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;
5. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja.

Filijala Beograd

1. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, Niš;
2. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“,
Čajetina;
3. Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters“, Mladenovac;
4. Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“, Vrnjačka Banja;
5. Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Sokobanja;
6. Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“, Stari
Slankamen;
7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci;
8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača;
9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja“, Aranđelovac;
10. Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti, Novi Pazar;
11. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“, Ribarska Banja;
12. Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens“, Mataruška Banja;
13. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica;
14. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar;
15. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja“, Vranje;
16. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, Kanjiža;
17. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“, Bujanovačka Banja;
18. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer“, Sijarinska Banja, Medveđa;
19. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković“, Apatin;
20. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, Vrdnik;
21. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“, Sokobanja;
22. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, Prolom Banja;
23. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja“, PC Lukovska Banja;
24. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča“, Gornja Trepča;
25. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,
Bogutovačka banja-Bogutovačka banja -„Mineral“;
26. Specijalna bolnica za neurološke bolesti „Bogutovačka i Mataruška banja“,
Bogutovačka banja- Mataruška banja- „Termal“;
27. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“, PC Kuršumlijska banja.

Filijale na teritoriji Vojvodine

1. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Junaković“, Apatin;
2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“, Kanjiža;
3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal“, Vrdnik;
4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci;
5. Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“, Stari Slankamen.

