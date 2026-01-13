Sloba Radanović slomio nogu, stopalo mu fiksirano

Penzioneri, u ovih 27 banja možete da idete besplatno
Pevač Sloba Radanović doživeo je prelom noge, a do nije ni znao. On se oglasio uoči dočeka srpske Nove godine i otkrio da je pre čak tri nedelje imao povredu.
Radanović je objasnio da ima ozbiljan prelom stopala, a da je to tek sada saznao kada je otišao kod lekara jer mu bol nije prolazila od tad. Iako mu nije najbolje trenutno, Sloba neće otkazati večerašnji nastup.
Pevač se o ovome oglasio na svom Instagram profilu i otkrio šta se zapravo dogodilo:
-Tri nedelje funkcionišem normalno, ali pod jakim bolovima, dok sinoć nisam saznao da mi je slomljeno stopalo, a ne sećam se ni kad ni kako sam ga slomio.
(Pančevac)
