Sloba Radanović slomio nogu, stopalo mu fiksirano

Pevač Sloba Radanović doživeo je prelom noge, a do nije ni znao. On se oglasio uoči dočeka srpske Nove godine i otkrio da je pre čak tri nedelje imao povredu.

Radanović je objasnio da ima ozbiljan prelom stopala, a da je to tek sada saznao kada je otišao kod lekara jer mu bol nije prolazila od tad. Iako mu nije najbolje trenutno, Sloba neće otkazati večerašnji nastup.

Pevač se o ovome oglasio na svom Instagram profilu i otkrio šta se zapravo dogodilo:

-Tri nedelje funkcionišem normalno, ali pod jakim bolovima, dok sinoć nisam saznao da mi je slomljeno stopalo, a ne sećam se ni kad ni kako sam ga slomio.

(Pančevac)