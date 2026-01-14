Pozorišnim hepeningom obeležen Sterijin 220. rođendan

U Narodnom pozorištu „Sterija“ , svečano je obeleženo 220 godina od rođenja Jovana Sterije Popovića, jednog od najznačajnijih srpskih književnika i utemeljivača nacionalne dramske književnosti.

Tim povodom, u prostoru Kutka Vaska Pope, održan je prigodan pozorišni hepening posvećen životu i delu slavnog dramatičara. Program je bio usmeren na manje poznate detalje iz Sterijinog privatnog i životnog okruženja, sa posebnim osvrtom na ličnosti koje su značajno uticale na formiranje njegove stvaralačke ličnosti. Među njima su istaknuti njegovi roditelji — Jula Molerova i Sterio Papaz, kao i učitelji, prijatelji i prve ljubavi.

Glumci vršačkog pozorišta čitali su odlomke iz Sterijine autobiografije, otkrivajući publici manje poznate činjenice iz života najslavnijeg Vrščanina. Atmosferu je upotpunjavala muzika iz Sterijinog vremena, dok je u okviru programa otvorena i video-izložba Sterijinih portreta iz kolekcije Narodnog pozorišta „Sterija“.

U okviru obeležavanja ovog značajnog jubileja, istog dana u jutarnjim časovima organizovan je i obilazak Sterijinog groba, gde je odata počast velikom dramatičaru.

Kako je saopšteno iz Narodnog pozorišta „Sterija“, ovim događajem pozorište je želelo da na savremen i dostojanstven način obeleži Sterijin 220. rođendan, podseti na trajni značaj njegovog dela, ali i da najavi godinu u kojoj će ovaj značajan jubilej biti u središtu brojnih programskih aktivnosti.

