Zabava

Haos na koncertu Ane Bekute u Čačku: Blokaderi je gađali grudvama

11:21

14.01.2026

Podeli vest:

Printscreen/IN

Na koncertu Ane Bekute povodom srpske Nove godine u Čačku sinoć je došlo do incidenta, kada je nekolicina okupljenih građana gađala pevačicu grudvama.

Pevačica je bila uporna i želela maksimalno korektno da odradi svoj posao. Pevala je uprkos zvuku vuvuzela, pištaljki i zvižduka. U jednom trenutku Bekuta se obratila blokaderima.

– Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l’ radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh – rekla je Bekuta i nastavila da peva.

(Pančevac/Informer)

Tagovi

Ana Bekuta Čačak grudve koncert

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.