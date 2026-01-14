Haos na koncertu Ane Bekute u Čačku: Blokaderi je gađali grudvama

Penzioneri, u ovih 27 banja možete da idete besplatno
15:00
14.01.2026
Na koncertu Ane Bekute povodom srpske Nove godine u Čačku sinoć je došlo do incidenta, kada je nekolicina okupljenih građana gađala pevačicu grudvama.
View this post on Instagram
A post shared by Dnevna doza prosečnog Čačanina (@dnevnadoza.cacanina)
Pevačica je bila uporna i želela maksimalno korektno da odradi svoj posao. Pevala je uprkos zvuku vuvuzela, pištaljki i zvižduka. U jednom trenutku Bekuta se obratila blokaderima.
– Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l’ radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh – rekla je Bekuta i nastavila da peva.
(Pančevac/Informer)
15:00
14.01.2026
14:00
14.01.2026
13:00
14.01.2026
16:00
07.01.2026
10:00
06.01.2026
14:30
03.01.2026
AUD
67.48 RSD
BAM
59.99 RSD
CAD
72.52 RSD
CHF
126.13 RSD
EUR
117.32 RSD
GBP
135.48 RSD
SEK
10.97 RSD
USD
100.58 RSD
15:11
13.01.2026
16:00
04.01.2026