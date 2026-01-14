Pesma Vidovdan uznemirila Hrvate: Krivična prijava zbog nastupa Snežane Đurišić u Zagrebu

ZAGREB – Srbi i Srpsko nacionalno veće (SNV) ponovo su se našli u centru pažnje hrvatske javnosti, nakon što je na tradicionalnoj „Srpskoj večeri“ pevačica Snežana Đurišić otpevala, između ostalih, i pesmu „Vidovdan“.

„Srpsko veče“ je održano nedavno u Kongresnoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu i reč je o tradicionalnoj novogodišnjoj manifestacij, koja po pravilu okuplja veliki broj pripadnike srpske zajednice iz cele Hrvatske.

Reči pesme „Vidovdan“, međutim, podigle su prašunu, jer se u njoj pominje Kosovo, a koju u originalu peva srpska pevačica Gordana Lazarević.

Citirajući reči pesme, hrvatski mediji prenose da je protiv SNV-a krivičnu prijavu podneo odbornik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić.

„Tokom te večeri izvođači iz Srbije i muzičari iz Srbije su izvodili razne pesme koje imaju elemente i obeležja prekršaja i krivičnog dela u delu podsticanja na mržnju i podelu po nacionalnoj i verskoj osnovi“, tvrdi Kajkić.

Povodom krivične prijave, iz SNV-a su saopštili da je „u pitanju privatna tužba, koju svako može pokrenuti“ i da, kako su naveli, nemaju nikakvu obvezu da je komentiramo, ona je irelevantna“.



Hrvatski RTL je pozvao Snežanu Đurišić, koja im je rekla da je u Zagrebu pevala na poziv, da je pevala svoje pesme i da je bila lepo primljena.

Na pitanje da prokomentariše prijavu odbornika Kajkića, Đurišić je odgovorila da je ona ta koja je trebalo da tuži. „Ja sam ta koja bih trebalo da tužim zbog ružnih reči koje su mi upućene zato što sam pevala svoje pesme koje nikoga ne vređaju. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi“, rekla je Đurišić za RTL.

Predstavnik prištine u Zagrebu Martin Berišaj je takođe za hrvatske medije komentarisao ovu manifestaciju i repertoar, rekavši:

„Irelevantno je komentarisati pesmu koja se pevala u zatvorenom prostoru pred društvom za koje se zna kakve ideje imaju o Kosovu“.

Snežana Đurišić u sred Zagreba: „Kud god da krenem tebi se vraćam ponovo, ko da mi uzme iz moje duše Kosovo“! Komšije u transu 😀🇷🇸 pic.twitter.com/e0D0omUKgz — Dejo (@samodejo01) January 11, 2026

Sve je za hrvatske medije komentarisao i Faik Ispahiu, direktor kosovskog portala Kallxo.com.

„Nije to sasvim tako nevino i bezazleno. Istorija nas uči drugačije. Ali, zapravo, ne samo Zagreb, nego i cela Hrvatska i ogromna većina Hrvata veliki su prijatelji Albanaca i Republike Kosovo. Svi Hrvati su svesni koliko su Albanci doprineli Hrvatskoj tokom Domovinskog rata“, Ispahiu i dodao da ovo neće pokvariti hrvatsko-albanske odnose, prenosi Tanjug.