MO Srbije uputilo poziv muškarcima da se upišu u vojnu evidenciju

Ministarstvo odbrane Srbije uputilo je javni poziv svim muškarcima rođenim 2008. godine i starijim, koji do sada nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da to učine najkasnije do 27. februara.

Ministarstvo odbrane Srbije uputilo je poziv svim muškarcima rođenim 2008. godine i starijim (1996-2007. godište), koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da to učine do 27. februara ove godine.

Kako se ističe u saopštenju, oni treba da se jave u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Čačak u Ulici vladike Nikolaja Velimirovića broj 5. Uvođenje u vojnu evidenciju može biti obavljeno svakog radnog dana do 27. februara, od 9 do 15 sati.

„Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da, na uvid, ponese ličnu kartu ili drugi dokument za identifikaciju“, navodi se u saopštenju.

(Pančevac)